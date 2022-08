Trasporto scolastico a Città Sant'Angelo, l'accusa di Pd e SI: "Perazzetti svende i pulmini, ennesimo fallimento"

Sul trasporto scolastico “l'amministrazione Perazzetti svende i pulmini e tampona, per ora, il bilancio comunale”. A denunciarlo sono gli esponenti del Partito democratico e di Sinistra italiana di Città Sant'Angelo per i quali “dopo il volta faccia sul biodigestore, l'aumento dei mutui, i giardini comunali lasciati all'incuria, la vendita della Fccsa è l’ennesima prova del nove fallita, per l'amministrazione Perazzetti”.

“In continuo e pericoloso affanno – scrivono in una nota congiunta - , vengono convocate per il prossimo 16 agosto 'con urgenza' le commissioni (mattina) e il Consiglio Comunale (pomeriggio alle 16), senza dare il tempo di studiare e di riflettere su un tema delicato per la nostra comunità. Tre anni di amministrazione, in cui avevano tutto il tempo per mettere in campo azioni adeguate per mantenere pubblico il servizio scolastico. Potevate valutare una ricapitalizzazione dell'azienda, ampliare la portata dei servizi oppure studiare insieme ai comuni limitrofi una collaborazione amministrativa sul trasporto scolastico”. “Risultato chiosano le opposizioni -: il niente più gli errori amministrativi sulla vendita. Risultato: il niente più gli errori amministrativi sulla vendita tentando una fusione con Ambiente spa”.

“Quando sedevate, tra i banchi dell'opposizione, era facile fare class action, petizioni, striscioni e urla per bloccare la vendita della farmacia comunale. E ora? - incalzano gli esponenti di Pd e SI -. Non vale più 'mettere toppa al bilancio'? Eh no. Non continuiamo con la solita storia che la colpa è di chi vi ha preceduto. La responsabilità è della vostra incapacità amministrativa e gestionale che continua a dare ancora pessimi risultati alla cittadinanza angolana. Vi siete fatti 'trasportare' dal vostro ego e dalla vostra megalomania! Visto che siamo ancora in estate, dopo il consiglio comunale di Ferragosto, fatevi un bel bagno, di umiltà però”, conclude la nota.