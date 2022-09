"Trasloco" degli alunni della Antonelli, tuona il vicesindaco Santilli: "Ce lo ha chiesto la preside, dal centrosinistra menzogne"

Sul “trasloco” dei circa 400 alunni della scuola media Antonelli il vicesindaco Gianni Santilli replica duramente al centrosinistra parlando apertamente di "menzogne": gli alunni avrebbero dovuto svolgere regolarmente le lezioni nel plesso essendo già stata individuata l'altra ala come adatta ad ospitarli spiega, ma la preside ha segnalato pochi giorni fa che i rumori dei lavori in corso avrebbero reso impossibile tenere le lezioni, "per questo si è rivolta all'amministrazione chiedendo di trovare una rapida soluzione. Fatto il sopralluogo e verificato il problema - spiega quindi Santilli - in due giorni siamo riusciti a trovare altre sedi per i ragazzi così da garantire loro l'avvio dell'anno scolastico ed evitare alle famiglie qualunque disagio. Quanto detto dall'opposizione è solo una grande menzogna”, tuona il vicesindaco.

Nessun “pasticcio” dell'amministrazione dunque, ma al contrario, questa la posizione del vicesindaco, un'azione tempestiva a garanzia di tutti e che nulla ha a che vedere con la presenza o meno dei lavori, aggiunge replicando anche ai presunti ritardi denunciati: dureranno almeno un anno e il problema del rumore è stato rilevato solo 48 ore prima dello spostamento degli alunni. Proprio il fatto che la dirigente ha notato prima di tornare in aula che quei rumori avrebbero creato problemi, ha consentito di intervenire in anticipo evitando, prosegue Santilli, i disagi che ne sarebbero derivati qualora si sarebbe dovuto decidere lo spostamento a lezioni già avviate.

“E' stata la preside a sollevare la problematica e chiedendoci la gentilezza di cercare una soluzione alternativa che prontamente è stata trovata. Il giorno dopo la sua segnalazione io stesso, insieme a lei e i responsabili degli uffici siamo andati a verificare la portata del problema che esiste realmente. Con la soluzione trovata abbiamo dunque dato una risposta immediata così che anche i ragazzi della Antonelli possano tornare in aula quando ci torneranno tutti gli altri”. Una polemica sterile e strumentale dunque per il vicesindaco quella sollevata dal partito democratico che riguarda anche il problema del trasporto scolastico che interessa i ragazzi della Antonelli che il 2022-2023 lo passeranno nei plessi individuati. “Anche questo problema è in fase di soluzione. La preside ci aveva chiesto di garantire il trasporto dei ragazzi con i pullmini del Comune, ma questo è impossibile. Ecco perché ho preso immediatamente contatti con la Tua. Proprio in queste ore la dirigente mi sta mandando i nomi dei ragazzi che hanno bisogno di usufruire del trasporto pubblico e a breve la questione sarà risolta”, conclude Santilli rispedendo al mittente le critiche sollevate.