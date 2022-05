Transizione ecologica, il Pd definisce la strategia con la deputata Chiara Braga

Due incontri, uno dei quali a Spolotre, con la deputata e responsabile nazionale della transizione ecologica del Pd Chiara Braga per affrontare il tema e definire le strategie. Ieri il doppio appuntamento con tappa anche a San Giovanni Teatino al termine del quale il segretario regionale del partito democratico Michele Fina ha ringraziato Braga “per la vicinanza ancora una volta dimostrata al nostro territorio. Sono stati due incontri molto proficui, che confermano la vitalità e il dinamismo del nostro partito”.

L'occasione è stata nella città chietina l'inaugurazione del nuovo circolo del Pd in via Venezia 2 (Sambuceto), mentre a Spoltore Braga ha partecipato all'incontro elettorale con la candidata del centrosinistra Chiara Trulli. Due incontro che, per Fina “sono fortemente simbolici della visione e della strategia del Pd, anche in Abruzzo. A San Giovanni Teatrino il nuovo circolo intitolato a Franca Chiacchiaretta, con la nostra attenzione alle radici, all’identità, alla considerazione dell’importanza dell’attività politica sul territorio; a Spoltore il sostegno a Chiara Trulli, esempio dello sforzo e del successo nella costruzione di un’alleanza larga in cui il Pd interpreta fino in fondo il suo ruolo coalizionale, per valorizzare la continuità con la buona amministrazione uscente, quella di Luciano Di Lorito”.