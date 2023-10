Troppi tir e caos traffico sulla statale 16 a Silvi, il sindaco: "Va realizzata subito la variante senza polemiche strumentali"

Il sindaco di Silvi Andrea Scordella interviene in merito alle polemiche e alle problematiche sollevate da residenti e commercianti riguardanti il traffico intenso, soprattutto di mezzi pesanti, che sta provocando disagi lungo la statale 16 adriatica nel territorio comunale. Dopo la ripresa dei lavori lungo l'autostrada A14, con le relative chiusure, è tornato il problema del traffico che si concentra quasi esclusivamente sulla direttrice adriatica al confine fra le province di Pescara e Teramo.

“I gravi disagi causati dall’intasamento del traffico nel centro abitato della città per via dei lavori in corso sull’A/14 che costringono anche i mezzi pesanti ad uscire dall’autostrada nel tratto Roseto Pescara Nord ripropongono l’urgenza e la necessità della realizzazione della variante Anas alla ss16 nel territorio del nostro Comune. Sono convinto che anche chi finora ha ritenuto la variante dannosa per Silvi si stia rendendo conto che in realtà si tratta di un’opera di vitale importanza per i cittadini, per le attività che si affacciano sulla statale 16 e per lo stesso ambiente. Non va sottaciuto che la nazionale adriatica, non a caso denominata via Roma, è a tutti gli effetti una via urbana che attraversa tutta la città da nord a sud. In tal senso l’amministrazione sta valutando attentamente l’opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti per monitorare l’inquinamento atmosferico e acustico."

Scordella poi torna sul progetto contestato:

"A chi continua a ritenere la realizzazione della variante alla ss16 un’opera inutile e dannosa per Silvi suggerisco di osservare da vicino quello che sta accadendo in via Roma e di prendere in considerazione i disagi e i danni per l’ambiente e la salute che la città e i cittadini stanno subendo proprio per l’assenza di una strada alternativa alla statale 16 e alla A/14”.