Giornata abruzzese per il ministro degli esteri Antonio Tajani: farà tappa anche a Pescara

Farà tappa anche a Pescara il ministro degli esteri Antonio Tajani che il 30 marzo sarà impegnato in un mini tour abruzzese fatto di incontro istituzionali e con le autorità locali.

Proprio nella città adriatica si chiuderà la giornata con l'appuntamento delle 16 nella sala consiliare del Comune. Gli incontri si apriranno alle 11 a San Giovanni Teatino dove, sempre nella sede del Comune, il ministro incontrerà il sindaco e le autorità locali per poi essere presente alle 11.30 in piazza Municipio in occasione dell'annullo filatelico con bollo speciale di Poste Italiane “San Giovanni Teatino e il radar dell'aeronautica militare”. Ultima tappa della mattinata, sempre nella città teatina, alle 11.45 per l'inaugurazione della Mostra statica.

Alle 12.15 Tajani sarà a Chieti per visitare la 133esima squadriglia radar e firmare il libro d'onore. Prima di quello di Pescara l'ultimo appuntamento sarà alle 15 presso l'università d'Annunzio di Chieti.