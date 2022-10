"Totoministri", per l'università e la ricerca tra i papabili anche il rettore della d'Annunzio Sergio Caputi

Il “totoministri” è iniziato e tra i nomi papabili, secondo quanto riportato da Il Tempo, c'è anche quello del rettore dell'università d'Annunzio Sergio Caputi. Di certezze non ce ne sono per nessuno, ma Caputi che abbiamo raggiunto telefonicamente, è lusingato del fatto che si sia pensato a lui anche perché l'Abruzzo, che di sottosegretari ne ha avuti tanti, un ministro non può vantarlo dai tempi, se la memoria non inganna, di Ottaviano Del Turco che guidò quello delle finanze quando presidente del consiglio era Amato.

Un nome il suo saltato fuori per l'Università e la ricerca e dentro il mondo dell'università, sottolinea il rettore, vive da 22 anni, 16 dei quali trascorsi come direttore di dipartimento e 6 appunto come rettore.

Al di là del chi sarà poi nominato a Caputi chiediamo cosa dovrebbe fare il nuovo ministro e quale sarebbe dunque la sua priorità qualora quella che per ora è solo una possibilità, dovesse concretizzarsi. “Va rivista completamente l'attuale legge che governa l'università – afferma -. Di esperienza ne ho accumulata abbastanza e ho avuto posti di responsabilità. E' una materia che mastico tutti i giorni. Andrebbero fatte delle modifiche che portino ad una maggiore meritocrazia e ad un maggiore avvicinamento degli studenti al mondo del lavoro. Sono parole chiave: l'università deve aprirsi completamente al mondo del lavoro”, ribadisce. Un tema di cui proprio pochi giorni fa ha parlato sul Sole24Ore toccando il tema dell'arruolamento dei docenti, delle modifiche dei corsi di studio e della ricerca. E proprio sui corsi di studio Caputi ha parlato della necessità di implementare i tirocini post-laurea attraverso un cofinanziamento da parte delle aziende che accolgono i neolaureati per un periodo di sei mesi al fine di facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. E in questo senso, aggiunge parlando a IlPescara, l'università d'Annunzio “ha deciso di finanziare con 450 euro le aziende che accolgono i ragazzi pagandoli 600 euro al mese così che abbiano un costo di 150 euro e possano aumentare il numero di neolaureati cui offrire la possibilità di fare esperienza” e, magari, inserirsi nel mondo del lavoro con una futura assunzione. “Il mio obiettivo è di rendere più professionalizzanti i corsi di laurea avvicinando il mondo della formazione a quello del lavoro”, chiosa.

Sul fatto che esista una possibilità di avere un ministro abruzzese aggiunge: “Credo sarebbe una cosa bella per tutto il territorio”.