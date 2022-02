Soddisfatta la deputata Torto (M5s) per i fondi Pnrr destinati agli enti locali: "Una buona notizia per i nostri territori"

Anche l'Abruzzo potrà contare su fondi stanziati dal Governo, per la progettazione territoriale degli enti locali. Lo ha fatto sapere la deputata abruzzese Daniela Torto, del M5s, commentando l'erogazione di circa 9 milioni di euro destinati a piccoli Comuni (con meno di 30 mila abitanti), Province e città metropolitane. La pentastellata ha parlato di una buona notizia: si tratta di risorse che le amministrazioni potranno utilizzare per realizzare progetti da presentare per l'accesso ai fondi del Pnrr, avvalendosi di consulenze professionali specifiche.

"Le province di Chieti, Pescara, Teramo e L'Aquila avranno 500mila euro a testa. Per i Comuni, le risorse sono state ripartiti in base alla popolazione: a Bucchianico vanno oltre 50mila euro. Una buona notizia per i nostri territori. Per molto tempo, infatti, ci si è interrogati sulle reali possibilità di molti enti locali, soprattutto quelli di piccole dimensioni, di poter presentare progetti validi per ottenere i fondi del Pnrr. Questi soldi aiuteranno i comuni fino i 5 mila abitanti a non perdere questa grande opportunità in quanto possono essere utilizzati, in via alternativa, per l’affidamento di incarichi tesi alla redazione di progetti di fattibilità tecnica economica".

Anche il parlamentare abruzzese di Italia Viva Camillo D'Alessandro aveva accolto positivamente la notizia dello stanziamento di fondi da parte del ministero per il Sud che interesseranno anche gli enti locali abruzzesi, un'occasione unica di rilancio del territorio e di completamento e realizzazione di molte opere attese da anni o addirittura decenni.