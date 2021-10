La deputata Torto (M5s) sull'autovelox di Pianella: "Sì alla sicurezza stradale, ma non deve essere utilizzato dal Comune per fare cassa"

La deputata del M5s Daniela Torto ha presentato un'interrogazione parlamentare riguardante l'autovelox di Pianella, al centro di polemiche e contestazioni ormai da mesi per le multe a raffica comminate agli automobilisti, con oltre 2 milioni di euro già incassati in pochi mesi dal Comune. Secondo la Torto, è giusto puntare sulla sicurezza utilizzando anche gli autovelox, ma questa non dev'essere l'occasione per fare cassa sulle spalle degli automobilisti e cittadini.

“Non sto dicendo che questo sia il caso, ma è il sospetto di moltissimi cittadini che mi hanno contattata. In effetti fino allo scorso anno il limite di quel tratto di strada era di 70 km/h mentre da luglio 2020 l’Anas ha accordato un abbassamento della stessa a 50 km/h, in seguito ad una richiesta dello stesso comune di Pianella, che successivamente ha installato l’autovelox in questione. Proprio per questo sono andata sulla strada in questione per vedere di persona l’autovelox incriminato e, diversamente dalle motivazioni riportate nell’ordinanza dell’Anas e che hanno portato ad un abbassamento della velocità, non ho riscontrato un “continuo flusso di traffico in ingresso ed in uscita” per la presenza di attività commerciali e opifici. Infatti mi risulta che nel tratto di strada interessato dall’ordinanza esistano solo 2 attività commerciali, peraltro distanti tra loro 2 km, e che i sinistri verificatisi negli ultimi 10 anni in quel tratto di strada siano stati solo 14”.

La deputata, visti i numeri molto alti e anomali di infrazioni accertate, ha chiesto al ministero competente le motivazioni tecniche a supporto dell'Anas per abbassare il limite a 50 km/h, le relazioni tecniche che giustificano un tale provvedimento.