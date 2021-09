La deputata Torto (M5s) incontra i lavoratori della Brioni di Penne che protestano per i tagli al personale

La deputata del M5s Daniela Torto ha incontrato questa mattina 24 settembre i lavoratori della Brioni di Penne che proseguono la protesta per la chiusura di due reparti e una forte riduzione del personale negli stabilimenti del Pescarese.

“Ho voluto incontrare i lavoratori della Brioni per ascoltarli e per mostrare loro tutta la mia assoluta vicinanza. Donne e uomini che hanno contribuito a rendere il marchio Brioni un’icona nel mondo, nella produzione di abiti d’alta moda. Sappiamo bene che per ogni cittadino che perde un posto di lavoro la ricaduta economica e sociale sulle famiglia e sulla comunità di riferimento è inevitabile; per questo sono qui non di certo per illudere nessuno, ma credo sia un dovere della politica dare voce e risonanza a chi normalmente non ne avrebbe”.

La deputata ha fatto sapere di aver assunto l'impegno di informare il ministero dello sviluppo economico e la viceministra del Mise Alessandra Todde della situazione della Brioni per lavorare assieme al fine di risolvere questa situazione che rischia di mettere in ginocchio le comunità di Penne, Montebello di Bertona e Civitella Casanova. Ieri, lo ricordiamo, alcuni dipendenti della Brioni erano scesi in piazza anche a Pescara per denunciare i licenziamenti in arrivo.