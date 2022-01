Torto (M5s) sul progetto di Rfi dell'alta velocità Pescara Roma: "Nessun ristoro può compensare la perdita della casa"

Nessun ristoro può compensare la perdita di una casa. A dirlo la deputata del M5s Daniela Torto, che interviene a margine del consiglio comunale straordinario convocato a Chieti per discutere del progetto del raddoppio del binario sulla linea ferroviaria Pescara Roma, alla presenza anche dei sindaci di Manoppello, Alanno e Scafa. Da settimane i cittadini di questi comuni protestano per il progetto che prevede il passaggio dell'alta velocità all'interno dei relativi centri urbani.

La Torto ha aggiunto che i politici hanno il dovere di ascoltare il grido dei cittadini, per trovare soluzioni e per questo si schiera al fianco della popolazione e degli amministratori locali:

"Voglio essere chiara non sono contro l’opera, anzi penso che la velocizzazione della linea ferroviaria Pescara-Roma rappresenti uno dei progetti chiave per l’Abruzzo, perché significa minori tempi di percorrenza e maggiore capacità di trasporto persone. Peraltro, è proprio grazie al governo Conte che siamo riusciti ad ottenere il finanziamento dell’opera. L’incremento della mobilità è la chiave per assicurare lo sviluppo e la ricchezza del territorio. Ma sono fermamente convinta che sia necessario trovare il punto di caduta tra necessità dei cittadini ed esigenze di sviluppo, come il Movimento 5 Stelle ha sempre sostenuto sia a Chieti che a livello nazionale. Leggo dai dossier che il progetto di cui si sta discutendo prevede l’abbattimento di oltre 60 immobili di varia natura tra Brecciarola e Manoppello. Anche i territori di San Giovanni Teatino e Chieti Scalo sono interessati dall'opera e, anche in questo caso, sono previsti abbattimenti di immobili e l’attraversamento dei centri abitati. Questa opera ferroviaria deve essere per il cittadino e non contro il cittadino".

Per la parlamentare, nessun ristoro potrà compensare la perdita della casa, acquistata o costruita con tanti sacrifici dove si è vissuto per anni e per questo occorre trovare soluzioni alternative per modificare i percorsi del nuovo binario all'interno di Chieti scalo, Brecciarola, San Giovanni teatino, Manoppello, Alanno e Scafa:

"Chiedo a Rfi di raccogliere le istanze dei cittadini e proporre un tracciato alternativo, per fare in modo che il progetto si realizzi senza ferire le nostre comunità. Se lavoriamo tutti nella stessa direzione, sono convinta che riusciremo a trovare una soluzione".