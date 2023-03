A Torre de Passeri 400 partecipanti alla dodicesima edizione della "Corsa della memoria" [FOTO]

Grande successo per la dodicesima edizione della "Corsa della Memoria", con 400 partecipanti, che si è tenuta come da tradizione a Torre de Passeri con podisti arrivati da tutta la regione ma soprattutto tanti cittadini e anche bambini che si sono cimentati nella competizione che unisce sport e solidarietà in favore dell'Avus 6 aprile 2009, presente con le famiglie Bortoletti e Terzini e ringraziamo Alessandra Bortoletti che in loro rappresentanza ha donato delle bellissime parole per l’iniziativa.

Il sindaco Giovanni Mancini ha ringraziato a nome dell'amministrazione comunale tutte le associazioni che hanno lavorato per rendere come sempre viva ed emozionante l'iniziativa, ovvero le Proloco 2.0, la Croce Rossa, l’Avis, gli alpini di Torre de’ Passeri, la protezione civile di di Lettomanoppello, la polizia municipale, le forze dell'ordine, l'assistenza medica e tutti i ciclisti delll Torre Bike. Alle 09:30 come da programma sono partite le gare giovanili fino a 15 anni ed alle 10 è partita la Walk Bla Torre, la camminata sportiva con le cuffie, organizzata da Paola Di Tommaso

"Un grande abbraccio e ringraziamento va alla Vini Fantini per l’organizzazione ed Alberico Di Cecco che da vero capitano ha tenuto un’ottima regia del tutto. Arrivederci all’anno prossimo per la 13a edizione e grazie ai tanti torresi che hanno partecipato alle varie gare, soprattutto i più piccoli delle scuole che quest’anno sono stati davvero in buon numero, e poi un grazie va sicuramente a tutti quei torresi che hanno seguito lungo le vie le varie gare"