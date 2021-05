La torre civica s'illumina di viola per sensibilizzare i cittadini sul tema delle malattie "invisibili"

Lo ha fatto sapere il vicesindaco e assessore Gianni Santilli in merito all'adesione del Comune di Pescara alle campagne per la fibromialgia e per le malattie croniche infiammatorie intestinali

La torre civica del Comune di Pescara s'illuminerà in due occasioni consecutive di viola. Lo ha fatto sapere il vicesindaco e assessore Gianni Santilli, commentando l'adesione dell'ente alle campagne di sensibilizzazione sulla fibromialgia e sulle malattie croniche infiammatorie intestinali.

Nel primo caso, la giornata mondiale contro la fibromialgia è fissata per il 12 maggio, mentre quella per le Ibd una settimana dopo, il 19 maggio. Il vicesindaco ha sottolineato come il Comune sia sempre sensibile alle tematiche sociali per non dimentare che ci sono malattie e di conseguenza pazienti di cui si parla poco o di cui addirittura si ignora l'esistenza, per combattere le quali occorre uno sforzo comune per sostenere chi ne soffre.