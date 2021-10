La consigliera Toppi di Manoppello: "Sanzionato dall'Agcom il Comune per aver violato la legge sulla par condicio in campagna elettorale"

Il Comune di Manoppello è stato sanzionato dall'Agcom per aver violato la legge riguardante la par condicio in campagna elettorale, utilizzando i canali istituzionali di comunicazione dell'ente per fini di propaganda politica. Lo ha fatto sapere la consigliera comunale d'opposizione Barbara Toppi, eletta per la lista "Manoppello Alternativa" che aveva presentato due distinti esposti all'autorità garante per le comunicazioni e al Corecom Abruzzo per la presenza di alcuni comunicati pubblicati sui siti istituzionali del Comune, che avevano un chiaro intento propagandistico e autocelebrativo anche sulla pagina Facebook del Comune stesso.

"Insomma il Sindaco Giorgio De Luca ha usato gli strumenti comunicativi istituzionali (e quindi anche il personale comunale che cura la redazione e la pubblicazione delle notizie sul sito e sui social) per farsi propaganda elettorale. Con l'ordinanza n. 297/21, l’Agcom ha ordinato al Comune di Manoppello di rimuovere le notizie incriminate e di pubblicare, per quindici giorni consecutivi, sulla home page del sito istituzionale del Comune l'avvenuta violazione dell'articolo 9 della legge 28/2000. La delibera dell'Agcom è l'ennesima prova di come De Luca abbia condotto una campagna elettorale scorretta, senza il minimo rispetto delle regole. Il Comune non è una proprietà di chi lo amministra, ma di tutta la collettività. Le regole valgono per tutti, ma prima di tutto per chi ha un ruolo istituzionale. Peccato, però, che la delibera, benché adottata il 23 settembre (quando eravamo ancora in campagna elettorale) è stata notificata al Comune e alla scrivente solo l'8 ottobre."

Qui il testo integrale della delibera: https://www.agcom.it/documents/10179/24177306/Delibera+297-21-CONS/4cb60215-7a53-498e-8da9-e30883575c16?version=1.1