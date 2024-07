"Io e la zia di Thomas abbiamo rimosso lumini, fiori e messaggi". Un'azione congiunta per Santilli, che custodisce i biglietti

Un cuore bianco in legno e tre piccoli mazzetti. È tutto quello che resta sulla ringhiera del parco Baden Powell, in via Raffaello.

Vento e pioggia previsti per l’inizio della settimana appena conclusa avrebbero distrutto tutto. Di qui la nota del comune sulla rimozione di biglietti e altri oggetti.

A rimboccarsi le maniche, però, non sarebbero stati solo gli operatori di Ambiente, ma una cittadina e la zia di Christopher Thomas Luciani, ucciso a 16 anni da due coetanei, in un angolo nascosto di questo stesso parco.

Ecco le loro precisazioni: «Ero lì, assieme alla zia di Thomas, a rimuovere tutto quello che abbiamo trovato: fiori secchi, lumini, rosari, braccialetti e altri oggetti del ragazzo più lo striscione. Ho chiesto l’autorizzazione in questura e, intorno alle 16.30 di lunedì 1 luglio, mi sono recata sul posto. Lì è arrivata anche la zia del ragazzo. Alle 18 la polizia locale ci ha comunicato che nessuno del Comune sarebbe venuto a rimuovere i fiori secchi. Così, anche per rispetto nei confronti dei residenti, li abbiamo portati via noi. Avevamo le buste piene e abbiamo lasciato qualche mazzetto, che poi sarà stato portato via da qualcuno del comune». Il ragazzo è stato ucciso domenica 23 giugno.

L’assessore Gianni Santilli, dal canto suo, dice che il Comune ha portato via tutti i biglietti lasciati lì per Christopher e di aver provveduto a scannerizzarli sul proprio pc, «così da poter restituire al più presto questi ricordi alla famiglia del ragazzo». «Tutta l’area era stata anche ripulita, in vista del maltempo», precisa. Poi annuncia la riapertura del parco Baden Powell nei prossimi giorni.