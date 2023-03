Sede unica della Regione nell'area di risulta, Testa e Verrecchia (Fratelli d'Italia): "Si concretizza un'opportunità di ampie vedute"

«La nuova sede della Regione, che sorgerà nel cuore di Pescara, sarà un altro segno distintivo della città. La programmazione procede rapida e la posa della prima pietra, con molta probabilità, avverrà entro questa legislatura».

A parlare sono il deputato Guerino Testa e il capogruppo in consiglio regionale, Massimo Verrecchia, di Fratelli d'Italia.

Testa e Verrecchia esprimono «soddisfazione per un progetto che risponde a due necessità fondamentali, quelle della sicurezza e della funzionalità per i dipendenti e per i cittadini, oltre che alla prerogativa di rivitalizzare ulteriormente tutta l'area centrale del capoluogo adriatico. Dopo anni di dibattiti e di immobilismo amministrativo, finalmente, una strategica e lungimirante pianificazione urbanistica, posta in essere dal centrodestra abruzzese, consentirà di far sorgere la migliore sede della Regione e, al contempo, di riqualificare un'ampia area cittadina, soddisfacendo tutte le esigenze evidenziate in fase di analisi e confronto, compresa quella di natura economica, poiché l'opera beneficerà delle risorse derivanti dai canoni di affitto e dalla vendita delle due sedi dismesse di viale Bovio e via Raffaello. Una opportunità di ampie vedute che, ancora una volta, questo governo regionale, targato Marsilio, riesce a realizzare trasformando le criticità in occasioni innovative e di rilancio dei propri territori».