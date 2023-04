Testa sulla sentenza del consiglio di Stato per la filovia: "Confermato l'interesse pubblico per completare l'opera"

Anche il parlamentare pescarese di Fratelli d'Italia Guerino Testa, a qualche giorno di distanza dalla sentenza del consiglio di Stato, interviene in merito alla vicenda della filovia sulla strada parco. Ricordiamo che il consiglio aveva infatti definitivamente chiuso la vicenda, dopo aver stabilito che i lavori per la realizzazione della filovia sull'ex tracciato ferroviario dovranno proseguire e bocciando dunque i ricorsi dei comitati ambientalisti e ribaltando la sentenza del Tar di Pescara che aveva invece accolto lo stop richiesto dal comitato.

Il consiglio di Stato ribadisce le motivazioni ritenendo preminente l'interesse pubblico legato al celere compimento di un'opera pubblica che dovrebbe sensibilmente contribuire all'abbassamento dei livelli di congestionamento del traffico stradale e, dunque, a un miglioramento dello stato di inquinamento ambientale. Il consiglio di Stato conferma l'importanza della realizzazione della filovia sulla strada parco, a Pescara. Dopo avere accolto, lo scorso 24 marzo, la sospensiva proposta dal Comune dando il via di fatto alla ripresa dei lavori, nell'ordinanza di ieri, 4 aprile, ribadisce le motivazioni ritenendo preminente l'interesse pubblico legato al celere compimento di un'opera pubblica che dovrebbe sensibilmente contribuire all'abbassamento dei livelli di congestionamento del traffico stradale e, dunque, ad un miglioramento dello stato di inquinamento ambientale".

Testa auspica che questa sentenza dovrebbe porre fine alla querelle alimentata per anni che non ha permesso di avere già a disposizione l'infrastruttura importante per la città di Pescara e per tutta l'area metropolitana.