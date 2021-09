Il capogruppo Testa (Fdi) in visita alla Riello: "Presentata una seconda interrogazione parlamentare"

Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Guerino Testa, ha incontrato questa mattina i lavoratori della Riello di Villanova di Cepagatti, che protestano per la chiusura dello stabilimento che lascerà a casa 71 dipendenti. Testa, assieme all'assessore comunale Liliana D'Innocente, ha fatto sapere che è stata inoltrata una seconda interrogazione parlamentare dopo la prima che riguardava anche la crisi alla Brioni, dove oltre 300 lavoratori rischiano il posto. La nuova interrogazione è stata presentata dal capogruppo in commissione lavoro alla Camera Walter Rizzetto.

"Quest’ultimo documento è stato depositato con richiesta di risposta immediata (cosiddetto question time) e confidiamo che venga celermente discusso in commissione. Il caso Riello è oltremodo singolare trattandosi di uno stabilimento che progetta e vende di più in Italia ma sceglie di chiudere dall’oggi al domani.

L’azienda non è in crisi ma sta portando avanti un piano di delocalizzazione che improvvisamente colpisce decine di posti di lavoro, senza considerare l’indotto. Villanova fattura più delle altre sedi, tuttavia una parte della produzione verrebbe trasferita in Polonia per diminuire il costo del lavoro del 20 per cento. Se la multinazionale non cambierà la sua decisione ci saranno serie conseguenze in un territorio già fortemente provato da altre emergenze aziendali, come Honeywell, Brioni, Denso e Sevel. "

Nell'interrogazione, Rizzetto evidenzia come sia necessaria l'unità di tutte le forze politiche per chiedere rapide iniziative al Governo per tutelare i lavoratori del gruppo Riello ed evitare in generale speculazioni delle multinazionali con vincoli per il mantenimento delle sedi produttive in Italia.