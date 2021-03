Testa (Fdi) sul nuovo piano vaccinale nazionale: "Se viene ristrutturato dopo tre mesi vuol dire che qualcosa non ha funzionato"

Se il piano vaccinale a distanza di appena tre mesi dal suo inizio deve essere già ristrutturato in modo sostanziale, vuol dire che qualcosa non sta funzionando. Lo ha dichiarato il capogruppo alla Regione di Fratelli d'Italia Testa, aggiungendo che oggi la bozza del nuovo piano sarà sottoposta alla conferenza della Regioni che per la prima volta vengono finalmente coinvolte in una materia così cruciale.

Nonostante la programmazione sommaria del Ministero della Salute, le regioni e l’Abruzzo hanno svolto e continuano a sviluppare un grande lavoro sui territori per sostituirsi alle gravi deficienze delle linee guida nazionali. Questo è un dato di fatto. E nel frattempo che il nuovo governo Draghi corregga il tiro su numerosi aspetti - a partire dall’approvvigionamento delle dosi necessarie, la cui scarsità ha fino ad oggi determinato non poche criticità e reso di difficile applicazione il piano stesso – continuiamo ad assistere alla corsa delle forze di opposizione in consiglio regionale a chi la spara più grossa su presunte mancanze di responsabilità o fantomatiche insufficienze organizzative della Regione.

Testa sottolinea come le categorie fragili fino ad ora non erano state considerate prioritarie, riferendosi ai continui interventi e attacchi da parte delle opposizioni regionali, ed auspica che dopo la bocciatura del piano esistente si apra un nuovo capitolo e che il nuovo governo possa essere all'altezza di offrire il meglio per l'Italia.