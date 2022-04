Testa (Fdi) rassicura: "Nessun bambino dell'area vestina resterà senza pediatra"

Nessuna emergenza pediatri nell'area vestina, e nessun bambino resterà scoperto. A dirlo il capogruppo alla Regione di Fratelli d'Italia Guerino Testa, che interviene in merito a problema riguardante la carenza di pediatri sul territorio che comprende 11 Comuni e 1221 bambini da 0 a 6 anni. Attualmente sono 3 i professionisti in servizio ma dal primo maggio uno di loro andrà in pensione. Per questo, nella mattinata odierna 5 aprile si è tenuto un vertice alla presenza dello stesso Testa e dei vertici della Asl di Pescara, ovvero il direttore generale della Asl di Pescara, Vincenzo Ciamponi, il direttore del personale, Giuseppe Barile, ll direttore sanitario, Antonio Caponetti, ed il direttore amministrativo, Vero Michitelli.

"Dal primo maggio, dunque, potrebbe determinarsi un deficit nella somministrazione del servizio con conseguente sovraccarico per gli altri due sanitari operanti sul territorio ed inevitabili disagi per le famiglie. La problematica è stata già affrontata e la popolazione pediatrica dell’area Vestina non subirà nessun inconveniente: si procederà, infatti, all’iscrizione dei bimbi che resteranno ‘scoperti’ nell’elenco speciale dei pediatri, procedura che consentirà di generare una carenza straordinaria con successiva nomina del terzo medico titolare."

In ambito territoriale, prosegue il consigliere regionale, esistono due carenze ordinarie (un pediatra ogni 600 bambini) in linea con il principio della libera scelta del pediatra, più una carenza straordinaria che scaturisce dall'esigenza di ulteriori bambini da assistere. La riunione di oggi, quindi risolve il possibile disservizio in questa ampia area della provincia di Pescara, che coinvolge i comuni di : Penne, Farindola, Montebello, Brittoli, Carpineto, Collecorvino, Civitella, Loreto Aprutino, Picciano, Villa Celiera e Vicoli.