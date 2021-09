Il capogruppo regionale Testa (Fdi) porta in commissione sanità la carenza di pediatri in Val Pescara

Il capogruppo di Fratelli D'Italia al consiglio regionale Guerino Testa, si è occupato della questione della carenza di pediatri in Val Pescara, con un incontro tenuto alla presenza dei sindaci Scafa, Serramonacesca (con anche il

presidente del Consiglio comunale) e Caramanico, del direttore sanitario della Asl e di una rappresentanza di mamme.

Da tempo il territorio soffre una grave carenza di questi specialisti, ed il direttore Caponetti ha annunciato dal 12 ottobre l'arrivo di una nuova pediatra che sostituirà un medico trasferito a Pescara, per garantire stabilità di copertura agli utenti.

"Ma il tema è stato affrontato in tutti i suoi aspetti, dalle esigenze territoriali alle sfumature normative che, necessiterebbero di una revisione. E’ in quest’ottica che oggi stesso mi sono attivato affinché, a partire dalla prima seduta utile nel mese di ottobre, la questione venga discussa nella V Commissione Sanità in consiglio regionale , con l’audizione di tutte le parti sociali ed istituzionali interessate."