Testa (Fdi) sull'alta velocità ferroviaria Pescara - Roma: "Stop alle polemiche, il progetto si farà"

Il ministro Salvini ha confermato che il progetto del raddoppio della ferrovia Pescara Roma si farà, e dunque è il momento di fermare le polemiche. A dirlo il deputato Guerino Testa di Fratelli d'Italia che interviene nuovamente nel dibattito sul progetto dopo le notiizie riguardanti la cancellazione dei fondi Pnrr destinati a questa infrastruttura:

“Il governo, tramite il ministro Salvini, ha confermato e anzi ribadito quanto evidenziato in questi mesi dal presidente Marsilio: si procederà con i lavori per il raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Roma che, lo sottolineo nuovamente, è una priorità assoluta per la Regione Abruzzo. Mi auguro che questa ennesima conferma metta finalmente a tacere le polemiche faziose e strumentali portate avanti dai vari rappresentanti del centrosinistra che, puntualmente, non perdono occasione per fare demagogia nel tentativo, vano, di oscurare il gran lavoro che il centrodestra sta portando avanti. Una progettualità concreta e lungimirante che permetterà una velocizzazione del collegamento con la Capitale, preziosa in termini di mobilità per passeggeri e merci con evidenti positive ricadute sull’economia regionale."

Testa parla di chiacchiere inconsistenti a cui il governo Meloni risponde con i fatti:

"Auspico, per il futuro, che le opposizioni riescano a dare un contributo più costruttivo sui temi cruciali per l’Abruzzo piuttosto che buttare fumo negli occhi dei cittadini che ormai a questi giochetti di bassa propaganda non credono più”.