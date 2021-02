Il capogruppo di Fdi Testa sulla discarica di Bussi: "Danno colossale per l'Abruzzo, gravi responsabilità del Ministero"

Il capogruppo di Fratelli d'Italia Testa attacca il ministero dell'ambiente in merito alla questione della messa in sicurezza delle discariche di Bussi. Ieri, infatti, la relazione dell'Arta ha mostrato gravi ritardi e una minima copertura con cappaggio dell'area con gli inquinanti.

Per Testa l'Abruzzo ha subito un danno enorme non solo alla salute ma anche all'economia:

Oggi i lavori di bonifica delle due discariche sarebbero in corso di ultimazione se il ministero dell’ambiente non avesse revocato la gara con cui venivano affidati ad un’altra società i lavori di risanamento, a fronte del deleterio inadempimento perpetrato da Edison Spa, responsabile acclarato della contaminazione. Invero, quest’ultima ha effettuato solo il 10% degli interventi ma del capping, ovvero di una semplice copertura necessaria a non far liberare nell’aria gli agenti inquinanti.