L'annuncio di Testa e Carota di Fdi: "Per il compleanno di Pescara un evento fra tradizione e innovazione"

Omaggiare Pescara con un evento che, a partire dal prossimo anno, possa unire tradizione e innovazione per festeggiare nel modo che merita il "compleanno" della città, fondata il 12 gennaio del 1927. La proposta arriva dal capogruppo alla Regione di Fratelli d'Italia Testa e dal coordinatore cittadino Carota, che commentano il novantaquattresimo compleanno della città con l'unione ufficiale e fusione fra Castellamare Adriatico e l'antica Piscaria.

"Abbiamo atteso il giorno del suo compleanno per omaggiare la nostra città con una iniziativa che, a partire dal prossimo anno, la vorrebbe protagonista di una festa civica in grado di renderle il valore come merita. Una manifestazione identitaria che sappia essere di grande impatto nella promozione del patrimonio territoriale. Abbiamo preparato, infatti, un programma speciale, tra arte, storia e cultura per raccontare, in quel giorno di festa, il passato, il presente ed anche l’immagine del futuro di Pescara.