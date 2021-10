Testa e Cardellli sulle elezioni amministrative in provincia di Pescara: "Crescita inarrestabile per Fratelli d'Italia"

Il capogruppo al consiglio regionale di Fratelli d'Italia Guerino Testa e il coordinatore provinciale Stefano Cardelli commentano i risultati delle elezioni amministrative in provincia di Pescara. Secondo gli esponenti locali del partito di Giorgia Meloni, Fdi conferma la crescita inarrestabile e determinante per la vittoria finale, con successi a Penne , Collecorvino , Civitella Casanova e Manoppello dove il contributo dei tesserati è stato determinante:

"La pattuglia di consiglieri legati a FdI, infatti, si infoltisce di almeno 12 elementi, le cui generalità verranno rese note a breve attraverso la presentazione ufficiale dei nuovi ingressi. Sicuramente da questa tornata elettorale il centro destra ne esce rinforzato e immediatamente ci metteremo all’opera per tenere salda la coalizione in vista dei prossimi appuntamenti elettorali previsti per il 2022 . Uniti si è vinto ovunque in provincia di Pescara anche in zone dove da decine di anni governava il centro sinistra , frutto del lavoro quotidiano e capillare che si sta svolgendo sul territorio, sempre a servizio della collettività”

Anche il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri aveva già commentato l'esito della tornata elettorale nel Pescarese parlando di un risultato di consolidamento ed espansione dell'intero centrodestra in Abruzzo.