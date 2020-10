La richiesta dei consiglieri regionali di centrosinistra: "Test sierologici e tamponi rapidi gratis nelle farmacie abruzzesi"

Rendere disponibili gratuitamente test sierologici e tamponi rapidi nelle farmacie abruzzesi, soprattutto ad alcune categorie come studenti e famiglie, esattamente come già accade in Emilia Romagna. La richiesta arriva dai consiglieri regionali abruzzesi del Pd (Silvio Paolucci, Dino Pepe, Antonio Blasioli e Pierpaolo Pietrucci), Americo Di Benedetto (Legnini presidente), Sandro Mariani (Abruzzo in Comune) e Marianna Scoccia (Gruppo misto).

L'obiettivo, con il continuo aumento dei contagi anche in Abruzzo, è quello di rendere sempre più stringente il controllo con la prevenzione e tracciatura precoce dei contagi:

L'Abruzzo si e' adoperato solo per il codice rosso per il tampone naso-faringeo per l'alunno sintomatico e ai suoi contatti stretti. In pratica si applicano le raccomandazioni delle circolari ministeriali, ma non si porta avanti nessuna prevenzione aggiuntiva come accade invece in Emilia e anche in Veneto

Fatta l'intesa, si dovra' procedere ad avviare nel minor tempo possibile una campagna screening su base volontaria- spiegano gli esponenti d'opposizione- con test sierologici e tamponi rapidi da eseguire in farmacia, per la ricerca degli anticorpi anti Sars-Cov2 in grado di rivelare l'eventuale esposizione al coronavirus, o, in alternativa, con test antigenici per evidenziare la presenza di componenti (antigeni) del virus, allo scopo finale di assicurare una maggiore sicurezza nel mondo scolastico e nell'intera Regione