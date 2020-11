Anche a Manoppello si potrà discutere la tesi di laurea nell'aula consiliare

Anche a Manoppello ci si potrà laureare discutendo la tesi nell'aula consiliare del Comune.

È stata infatti approvata la mozione della Lega Giovani presentata nell'assise civica lo scorso 11 novembre dal consigliere Lucio Di Bartolomeo.

La proposta, fortemente voluta dal referente giovanile di zona Daniele Ciacci e dal coordinatore provinciale Bryan Perfetto, ha ottenuto l'unanimità del consesso cittadino.

«È un piacere», affermano i due, «che d'ora in poi anche i giovani manoppellesi potranno affrontare un momento così importante della loro vita nei locali comunali, in tutta sicurezza e con i parenti, in un momento difficile in cui sarebbero stati costretti a farlo dalla loro stanza. Riteniamo che da queste semplici ma importanti iniziative potremmo uscire pian piano da questa situazione e, perché no, riavvicinare i giovani alle istituzioni».