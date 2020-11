Emergenza Covid, l'assessore Verì: "Raggiunta la soglia di rischio del 30% delle terapie intensive"

L'Abruzzo ha raggiunto la soglia di rischio del 30 per cento delle terapie intensive in questa seconda fase dell'emergenza Covid-19 (Coronavirus).

A confermarlo è l'assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, che spiega come questo fattore, unito ai dati in aumento sul fronte dei contagi, abbia fatto scattare l'allerta e portato la nostra regione nella zona arancione che prevede maggiori restrizioni.

Al momento sono infatti 48 su 143 i posti letto di terapia intensiva occupati.

«Gli ospedali sono sottoposti a grande stress. L’aumento dei contagi è significativo. Ma l’elemento più importante è sicuramente la soglia del 30%», dice la Verì..

Questo quanto aggiunge l'assessore regionale: «I numeri che registriamo ogni giorno sono crescenti: ci sono contagi, ci sono focolai, c’è bisogno di attenzione ulteriore. Dal punto di vista tecnico abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare e lo abbiamo fatto in modo preciso. Ora l’inserimento in fascia arancione serve per rimarcare che bisogna rispettare le regole: i cittadini devono indossare le mascherine, adottare il distanziamento sociale, igienizzarsi di frequente le mani e limitare in ogni modo i contatti con persone non conviventi”.