Arrivano nuove telecamere di sorveglianza nella zona di piazza dei Grue a Porta Nuova

Arrivano nuove telecamere di sorveglianza a Porta Nuova, in particolare nella zona di piazza dei Grue, dove l'intervento di installazione è già in corso. Si tratta di telecamere che implementeranno e integreranno l'altro progetto già esistente per la fornitura di telecamere intelligenti. Sono 370 complessivamente i dispositivi che il Comune metterà in funzione fra maggio e giugno.

Il capogruppo della Lega in consiglio comunale D'Incecco ha così commentato:

Le telecamere di videosorveglianza di piazza del Grue rappresentano un ulteriore passo in avanti per far sì che le persone abbiamo una migliore percezione della sicurezza in quella zona della città. E’ questo il nostro obiettivo e per questo risultato già da novembre come gruppo Lega ci siamo molto prodigati

Le telecamere saranno installate anche in altre zone della città a rischio degrado e criminalità diffusa, come via Alpi, parco via Trigno, Largo Baiocchi, Piazza Romita, via Italica, via Sospiri, piazza Garibaldi. L'obiettivo è un maggiore e più semplice controllo del territorio come deterrenti per attività di microcriminalità.