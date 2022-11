Il consigliere Pignoli dopo la porta divelta al Mediamuseum: "Subito le telecamere anche per gli altri siti culturali della città"

«Subito le telecamere all'esterno del Mediamuseum di piazza Alessandrini a Pescara e degli altri siti culturali della nostra città».

A chiederle è il consigliere comunale Massimiliano Pignoli dopo l'assalto di cui è rimasto il Mediamuseum con una porta che è stata divelta la notte scorsa.

«Quanto accaduto nelle ultime ore all’interno del Mediamuseum è molto grave e non può essere ignorato», sostiene Pignoli che una volta appresa la notizia ha voluto manifestare la sua vicinanza al presidente della Fondazione Tiboni, Carla Tiboni.

«Sono vicino all’avvocato Tiboni per quanto accaduto e per questo già domani scriverò una lettera all’assessore comunale alla Sicurezza per sollecitare al più presto l’installazione di telecamere e di un circuito di video sorveglianza e anche di una maggiore presenza di pubblica illuminazione in piazza Alessandrini dove in passato si sono registrati alcuni problemi per lo stazionamento di diversi senzatetto», spiega Pignoli, «mi auguro che si riescano a ottenere nelle pieghe del bilancio, nonostante si sia a fine anno, dei fondi da poter impiegare immediatamente per colmare la lacuna della presenza di telecamere non solo in piazza Alessandrini ma anche nelle vie circostanti. Se sarò interpellato, a differenza di quanto accaduto nella predisposizione del piano triennale delle opere pubbliche, porteremo il nostro contributo e i nostri suggerimenti. Se così non fosse nei prossimi consigli comunali porrò all’attenzione dell’assise comunale il problema telecamere in piazza Alessandrini presentando centinaia di emendamenti. Va bene l’impiego di risorse in questo periodo dell’anno per le festività natalizie ma le priorità sono anche quelle di rendere più sicure le nostre strade, le nostre piazze e nel caso specifico quei simboli culturali come il Mediamuseum che rappresentano la storia e l’identità della nostra città».