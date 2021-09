Tavolo regionale sulla chiusura della Riello, Stella (M5s): "Al fianco dei lavoratori e delle loro famiglie"

Evitare la chiusura della Riello di Villanova di Cepagatti.

Questo lo scopo del tavolo regionale che si è tenuto a Pescara nella mattinata odierna, mercoledì 15 settembre.

Presenti i rappresentanti della Regione Abruzzo, i sindacati e la direzione del gruppo.



«Da quanto ci hanno riportato i sindacati presenti al tavolo, da parte dell’azienda c’è stata una chiusura totale, ribadendo di volere andare via dall’Abruzzo», fa sapere consigliere regionale del M5s, Barbara Stella, «è arrivato il momento di mettere in campo regole che penalizzino queste aziende, ad esempio con forti e chiare limitazioni sull'accesso ai fondi statali, sia diretti che indiretti; soprattutto per quelle imprese, come la Riello, che nonostante non siano in crisi fanno scelte apparentemente incomprensibili. Non è più accettabile che il danno sociale venga pagato solo dal territorio e dai lavoratori».



Poi l'esponente pentastellata conclude così: «Ho già contattato l’onorevole Torto, capogruppo M5s in commissione bilancio alla Camera, per aggiornarla sulla situazione perché ora la battaglia si sposterà al ministero dello Sviluppo Economico. Da parte nostra tutto il sostegno va ai lavoratori e alle lavoratrici, che continueremo a supportare anche ritornando a manifestare al loro fianco».