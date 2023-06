Una tavola rotonda per discutere delle politiche sociali della Nuova Pescara

Una tavola rotonda riguardante le politiche sociali della Nuova Pescara, il nuovo comune che nascerà dalla fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore. Appuntamento venerdì 16 giugno dalle 9,30 nella sala "Figlia di Iorio" della Provincia di Pescara. L’appuntamento vedrà i sindaci dei tre comuni coinvolti nella fusione - Carlo Masci per la città di Pescara, Ottavio De Martinis per la città di Montesilvano e Chiara Trulli per la città di Spoltore – confrontarsi su come elaborare al meglio quelle che saranno le politiche sociali del nuovo comune più grande d’Abruzzo.

Mario Sorgentone, presidente dell'associazione, ha dichiarato:

"La legge regionale fissa al 2027 la nascita della Nuova Pescara, ma prescrive che a quella data i comuni coinvolti nel processo di fusione debbano aver attivato la gestione unica e l’esercizio associato di alcune funzioni fondamentali. Le amministrazioni comunali hanno sempre lamentato, a parziale giustificazione dei ritardi accumulati rispetto al referendum del 2014, difficoltà oggettive a elaborare programmi per la nuova realtà territoriale, in quanto carenti di personale organico e privi di finanziamenti per assumere altri dipendenti. La nostra associazione sta cercando di dare un contributo alle difficoltà dei comuni, dibattendo, con esperti qualificati, i temi riguardanti i principali servizi comunali. Nei mesi scorsi, con collaborazione di docenti dell’università “Gabriele D’Annunzio”, abbiamo tenuto convegni sulla “politica dei rifiuti” e sulla “pianificazione territoriale nella Nuova Pescara".

L'obiettivo dell'incontro è fare il punto sulla situazione attuale dei servizi sociali e le potenzialità e peculiarità di ogni singolo comune, in modo da arrivare a una fusione che possa migliorare complessivamente i servizi offerti. Sarà presente anche il presidente dell'azienda speciale di Montesilvano Sandra Santavenere, seguita dall’intervento del responsabile dell’ufficio per la fusione della Nuova Pescara Marco Molisani. Con loro si confronteranno anche i vertici locali delle sigle sindacali: il segretario generale della Cgil di Pescara Luca Ondifero, il segretario generale della Cisl di Pescara Franco Pescara, il segretario regionale della Uil Abruzzo Michele Lombardo e il segretario generale dell’Ugl Chieti-Pescara Armando Foschi.

Sorgentone ha concluso:

"I lavori verranno introdotti dal presidente dell’associazione consiglieri comunali emeriti di Pescara.Abbiamo voluto invitare i sindacati non solo nel ruolo consueto di portatori di interessi, ma anche come promotori di partecipazione e di sviluppo"