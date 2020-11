Una task force comunale per il rilancio dell'edilizia nell'emergenza Covid. L'ha annunciata l’assessore all’urbanistica, Isabella Del Trecco, con una nota indirizzata agli ordini degli architetti e degli ingegneri, all’Ance-Confindustria e al collegio dei geometri e dei periti industriali di Pescara. L'iniziativa è stata pensata dal Comune in vista della fruizione dell’eco-bonus e del sisma-bonus.

“L’obiettivo - spiega Del Trecco - è di affiancare e fornire il supporto documentale e tecnico-informativo a chi opera nel settore per garantire l’istruzione di pratiche corrette sotto il profilo formale per l’accesso alla fiscalità straordinaria prevista e per vedere finalmente realizzati sul territorio quegli interventi privati di rigenerazione urbana che ancora tentennano, impedendo, ad esempio, la sostituzione di un patrimonio edilizio obsoleto ed energivoro, specie in alcuni quartieri della città, come Fontanelle, dove invece sono tante le occasioni mancate di intervento”.

Il provvedimento, come detto, è già stato comunicato agli ordini professionali e alle associazioni di categoria mettendo a disposizione gli uffici comunali per il rilancio del settore.