Aggiornate le tariffe dei taxi in città: scatta la revisione dopo 10 anni, aumentano però gli sconti

Scatta l'aggiornamento delle tariffe dei taxi a Pescara, a distanza di 10 anni dall'ultima revisione. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Luigi Albore Mascia, aggiungendo che è stata approvata oggi dalla giunta comunale la delibera esaminata anche dalla commissione comunale competente, ed adegua i prezzi in base alla variazione del costo della vita a livello locale rilevato dalla camera di commercio:

"L'ultima variazione dei prezzi risale al 2012 e la crescita dei costi dell'ultimo periodo ha, in qualche modo, imposto un ritocco delle tariffe, comunque non importante per i consumatori. Contestualmente abbiamo però aumentato anche la scontistica per determinate categorie. Va notato innanzitutto che non hanno subito variazioni le tariffe fisse da e per l'aeroporto, che restano a 20 euro per il quadrilatero centrale e a 25 per la periferia".

Anche lo scatto d'apertura resta invariato a 4 euro, mentre crescono di dieci centesimi le tariffe a chilometro che passano da 1,30 euro a 1,40 euro fino a 9 euro e da 1,65 a 1,75 oltre i 9 euro. Il supplemento bagaglio resta a un euro, ma scatta solo sul terzo collo, mentre viene introdotta la gratuità per gli animali che viaggiano con il trasportino (in precedenza il supplemento animali era di due euro). La corsa minima passa da 8 a 10 euro, ma comprende anche due bagagli."

Restano anche gli sconti previsti dal piano precedenti per i non vedenti e le promozioni taxi rosa (per le donne che viaggiano sole di notte), taxi disco (per i ragazzi che escono dai locali), taxi mare, o destinati ai pensionati che vanno in ospedale per cure indifferibili migliorano dal 10 per cento al 15 per cento, assorbendo in parte gli aumenti sulle tariffe base. L'assessore ha concluso:

"Si tratta di un servizio che completa in maniera importante la mobilità cittadina e che costituisce un valido supporto anche per molti cittadini che hanno difficoltà negli spostamenti ed è per questo che bisogna considerarlo con particolare attenzione".