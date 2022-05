Scendono le tariffe dei parcheggi per i pescaresi, meno di un euro al giorno con l'abbonamento annuale: tutte le novità

Meno di un euro al giorno per la sosta in città dei cittadini pescaresi. È questa una delle misure inserite all'interno della delibera approvata ieri dalla giunta comunale Masci che introduce vantaggi importanti per i residenti pescaresi, confermando gli obiettivi del piano per la la sostenibilità ambientale, riducendo in questo caso la percentuale di traffico determinata dalle auto alla ricerca di posteggio (traffico passivo) e le conseguenti emissioni di rumore e inquinamento.

Garantita la rotazione degli stalli come hanno spiegato il sindaco Carlo Masci, l’assessore alla Mobilità, Luigi Albore Mascia, e l’amministratore unico di Pescara Multiservice, Benedetto Gasbarro. Il primo cittadino ha dichiarato:

"Credo sia importante comprendere che la strada tracciata in tutto il mondo sia quella della sostenibilità ambientale e quindi del contrasto alle forme di inquinamento. Con le novità che presentiamo oggi mettiamo insieme questi obiettivi con le esigenze dei cittadini perché è evidente che meno di un euro al giorno per chi deciderà di sottoscrivere l’abbonamento sia un costo alla portata di tutti e in particolare di chi ha necessità di spostarsi in auto. Noi puntiamo a incentivare l’utilizzo di mezzi pubblici efficienti e non inquinanti e ancor più il ricorso alla micromobilità sharing perché in questo modo confermiamo l’immagine e la visione di Pescara come realtà accessibile, attraente per le sue bellezze e per il suo mare, in particolare durante la bella stagione.

Il territorio ha un costo perché chiunque ne usufruisce e lo consuma. Ci adattiamo anche noi a quanto già si fa in città molto importanti. La svolta culturale che stiamo imprimendo punta proprio a rendere migliore la qualità della vita di tutti. Il 18simo posto in Italia attribuito a Pescara per l’ecosostenibilità e addirittura l’ottavo nella graduatoria dei centri più performanti per le scelte di micromobilità ne sono la conferma visto, oltretutto, che non sono dati nostri bensì del Ministero. "

Analizzando la delibera, viene introdotto un sistema di abbonamento annuale a tariffa agevolata per tutti i cittadini e per tutte le aree di sosta a pagamento, che costerà 360 euro eventualmente rateizzabili in quattro quote: la formula non include il parcheggio di piazza I Maggio e le aree del cosiddetto piano estivo della sosta (descritte in basso). Sono garantiti gli stalli “rosa” per donne in stato di gravidanza. I proprietari di veicoli ibridi pagheranno la metà l’abbonamento (180 euro), mentre per le auto elettriche la sosta sarà addirittura gratuita in tutta la città: un altro segnale eloquente che orienta verso la cosiddetta transizione ecologica.

L'assessore Albore Mascia ha aggiunto:

"Oggi realizziamo un risultato epocale per Pescara perché mettiamo in pista un altro tassello di fondamentale rilievo all’interno di un mosaico che dovrà portare Pescara a essere una città esemplare. Posso dire che a oggi esiste un “caso Pescara”, riconosciuto in Italia e anche all’estero, di efficienza nei moderni sistemo di mobilità, con mezzi di trasporto alternativi ed eco-sostenibili, anche in considerazione delI’imminente attivazione di un sistema di mobilità in sharing che garantirà ai cittadini la disponibilità, per il periodo estivo, di 350 biciclette elettriche e 750 monopattini elettrici. Oggi tutti dobbiamo fare la nostra parte per raggiungere l’obiettivo della neutralità climatica, che impone di abbattere del 55% il Co2 entro il 2030 e del 95% entro il 2050. Le novità che presentiamo oggi, riguardanti la sosta a Pescara in particolare con questo abbonamento omnibus, sono un ulteriore passo in avanti proprio in questa direzione. Chiediamo a tutti i pescaresi che vogliono bene alla città di collaborare per realizzare un futuro migliore."