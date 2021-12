Caos tamponi anche a Pescara, l'appello di Masci: "Evitate luoghi affollati ed indossate le mascherine"

Anche a Pescara la situazione tamponi è critica. Lo ha confermato il sindaco di Pescara Masci che ha spiegato come nella sola giornata di oggi lunedì 27 dicembre siano state oltre mille le richieste di tamponi registrate dalla Asl da parte di cittadini che intendono sottoporsi al test sul Covid. Un dato che rischia di paralizzare il sistema sanitario spiega il primo cittadino, che ha lanciato un appello a tutti in questi giorni difficili che coincidono anche con le festività del capodanno:

"Questo mi spinge a rivolgere ai miei concittadini un appello a seguire con estrema attenzione le prescrizioni anti-contagio che da due anni hanno segnato le nostre esistenze ma alle quali, per senso civico e per responsabilità, non possiamo derogare. Invito quindi tutti a indossare le mascherine, a evitare luoghi affollati e, per quanto possibile, a vivere in famiglia, con i propri congiunti, questo periodo di festività".

Da giorni in tutta Italia e anche in Abruzzo anche a causa del nuovo decreto del Governo che impone una stretta sulle restrizioni da applicare soprattutto a chi non è vaccinato, sia le richieste per i tamponi molecolari (tramite Asl o laboratori privati accreditati), sia quelle per i tamponi rapidi in farmacia sono aumentate in modo vertiginoso, tanto da provocare lunghe file davanti alle farmacie che si trovano spesso a dover interrompere il servizio anche prima del pomeriggio a causa dell'eccessivo numero di tamponi eseguiti. Anche per la prenotazione dei tamponi molecolari in caso di sospetta positività i tempi si sono notevolmente allungati, superando anche i 5 giorni d'attesa per quelli di conferma dell'avvenuta guarigione rispetto alla data prevista di controllo.