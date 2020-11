Coronavirus, il sindaco Masci negativo al primo tampone: resta in isolamento in attesa del secondo

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, è risultato negativo al primo tampone per il Covid-19 (Coronavirus) al quale si è sottoposto dopo la positività al virus della figlia.

Il primo cittadino resta però in isolamento fiduciario nella sua sua casa in attesa del secondo test che verrà effettuato entro venerdì.

Cho svolge un'attività di pubblica utilità come quella che svolge Masci in qualità di sindaco ha un protocollo specifico da seguire. Solo dopo il secondo esito negativo potrà tornare a lavorare in Comune.