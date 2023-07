Per il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani la ricandidatura di Carlo Masci non si discute

“Per quanto ci riguarda sarà confermato Masci a Pescara”. Con queste parole il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani manda un messaggio chiaro al centrodestra in vista delle prossime amministrative. Per lui non c'è altro nome se non quello dell'attuale sindaco per la nuova corsa a Palazzo di Città.

La dichiarazione l'ha fatta nel corso dell'incontro tenutosi nella sala Rivera di palazzo Fibbioni all'Aquila parlando della prossima tornata elettorale. L'occasione per lui per dichiarare anche a riconferma della ricandidatura di Marco Marsilio alle prossime regionali. A riportare la notizia è l'agenzia LaPresse cui il sindaco ha rilasciato una dichiarazione esprimendo soddisfazione per le dichiarazioni di Tajani e sottolineando che “il lavoro costante sul territorio continua sino all'ultimo giorno. La cosa mi fa piacere che venga dal segretario nazionale del partito”.

“La ricandidatura terrà conto anche delle altre realtà territoriali - ha detto ancora Masci -. Credo che sia fondamentale il fatto che il segretario e ministro Tajani parli della Regione e del Comune insieme perché abbiamo viaggiato all'unisono in questi anni, abbiamo lavorato bene cambiando molte cose e facendo in modo che questo territorio potesse crescere in tutte le sue componenti - ha concluso Masci - Direi che questo è il vero senso della sua affermazione”.