Barba (Italia Nostra) sul taglio dei pini del circolo canottieri: "Scopriamo che un regolamento comunale sovrasta le leggi nazionali ed europee"

“Abbiamo appreso che un regolamento comunale sovrasta la legge nazionale che non prevede alcuna deroga e addirittura la direttiva europea a tutela degli uccelli e anche che il 3 marzo i primi pini sono stati buttati giù senza che la deroga ci fosse”.

Caustico il commento di Simona Barba, componente del direttivo della sezione locale di Italia Nostra che proprio quel giorno ha bloccato il cantiere del circolo canottieri iniziando una battaglia durata tutto il fine settimana e condivisa con altre 17 associazioni ambientaliste del territorio. Battaglia che si è conclusa in consiglio comunale con il respingimento, da parte della maggioranza, dell'ordine del giorno con cui le opposizioni chiedevano di rispettare quello stesso regolamento che come le altre norme prevede il divieto di taglio degli alberi nel periodo tra marzo e luglio perché periodo di nidificazione.

Il riferimento è all'impossibilità di procedere con i tagli degli alberi tra marzo e luglio perché periodo di nidificazione. Un elemento su cui ha ruotato buona parte della battaglia promossa e poi persa dalle associazioni ambientaliste prima e dai consiglieri di minoranza poi. Secondo quanto riferito dallo stesso sindaco Carlo Masci in aula però, il regolamento comunale del verde le deroghe le prevede e visto che non si è potuto procedere ai tagli dei pini come previsto dalla soprintendenza e autorizzato dagli uffici comunali nell'ultima settimana di febbraio a causa del maltempo, lo si potrà fare ora così da procedere speditamente verso la riqualificazione di una struttura che, e su questo sono tutti d'accordo, ha un grandissimo valore.

Proprio quel regolamento è stato al centro del dibattito tenuto in consiglio comunale almeno fino a quando il sindaco non ha riferito di quella possibilità di deroga. Quello svoltosi è stato un dibattito pacato, ma non senza sferzate verso l'amministrazione. Sferzate che nella gestione complessiva del verde e non, sono arrivate in particolare dal consigliere comunale del Partito democratico Marco Presutti che ha definito l'atteggiamento della giunta Masci "soccombente" verso altri enti pubblici per cui, ha detto, se la Regione chiede il nuovo palazzo nell'area di risulta si fa, se l'università chiede il centro di ricerca nell'ex Cofa si fa e se la soprintendenza chiede di tagliare i pini al circolo canottieri si fa anche quello. "Per fortuna - ha aggiunto con sarcasmo - il ministero della difesa non ci ha chiesto un poligono di tiro sulla spiaggia o avremmo fatto anche quello". Da parte sua poi, così come da parte di tutti, un intervento sul senso identitari della città nei confronti dei pini e quel ruolo che dovrebbe svolgere chi la città la guida ascoltando le esigenze dei cittadini. Per Presutti dunque tutto sbagliato.

Da parte sua l'accusa rivolta all'amministrazione di comportarsi più come un ente terzo che come quello chiamato a rappresentare i cittadini. Nel rimarcare il legame della città con il “pino”, Presutti ha sottolineato come in discussione non ci fosse “la bontà o la ragionevolezza del progetto di riqualificazione del circolo canottieri della soprintendenza che noi apprezziamo e stimiamo”, ma una questione di regolamento e se su questo la risposta è arrivata direttamente al sindaco Carlo Masci che ha spiegato come lo stesso preveda deroghe al periodo di divieto dei tagli, per lui resta che l'atteggiamento messo in campo dall'amministrazione sarebbe di “dimensione soccombente” verso altri enti per cui si dice sì a tutto: sì al palazzo della Regione nell'area di Risulta, sì al centro di ricerca universitario negli spazi dell'ex Cofa e così via. “Per fortuna – ha chiosato – il ministero della difesa non ci ha chiesto un poligono di tiro sulla spiaggia o avremmo fatto anche quello”.

A dargli manforte i consiglieri del suo stesso partito a cominciare da Piero Giampietro, Francesco Pagnanelli e Stefania Catalano alle cui obiezioni ha replicato l'architetto Pezzi, ma anche i consiglieri del Movimento 5 Stelle Paolo Sola e Massimo Di Renzo. Se tutti si sono detti più che favorevoli al progetto complessivo di riqualificazione, Di Renzo nel suo intervento aveva chiesto di capire perché il diritto ambientale e quello cultuale dovessero per forza configgere con tutti i rappresentanti di minoranza che, di fatto, speravano nello stop dei lavori fino a luglio per aprire sul tema un tavolo di discussione.

Sul tema però, è stata questa la replica, non ci sarebbe tanto da discutere dato che quegli otto pini rimasti con tre di questi, è stato riferito, già in passato tagliati perché mettevano a rischio l'incolumità pubblica, sono pericolanti e che rappresentano un detrattore nella visione di riqualificazione del progetto oltre che essere da ostacolo ai futuri scavi che si dovranno fare per realizzare il parco archeologico che avrà il campo di Rampigna come fulcro.

Per quanto riguarda le ragioni sostenute dagli ambientalisti Barba ribadisce infine il perché continui a non comprendere le scelte fatte dato che “siamo in pieno cambiamento climatico e si continua a non capire il valore ecosistemico degli alberi e che i pini, oltre ad essere identitari, sono un'infrastruttura verde capace di difenderci dall'isola di calore”.

Insomma se sui pini del circolo canottieri la decisione è presa con ragioni che pesano dall'una e dall'altra parte di certo sul tema "verde" in città il dibattito resta ampiamente aperto.