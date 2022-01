Giampietro risponde a Masci: "Sono stati i pescaresi a salvare i Premi Flaiano"

Il consigliere comunale del Partito Democratico Piero Giampietro commenta criticamente l'annuncio del sindaco Carlo Masci, che ieri ha fatto sapere che i premi Flaiano riceveranno un contributo di 45mila euro da parte del Comune di Pescara.

Queste le parole dell'esponente Dem: "Nel 2022 ricorre il cinquantesimo anniversario della morte di Ennio Flaiano, e il Comune di Pescara aveva scelto proprio il 2022 per tagliare del 70% i fondi ai Premi Internazionali Flaiano. I pescaresi si sono ribellati, e anche noi abbiamo chiesto da subito che la giunta tornasse indietro rispetto a questa punizione nei confronti di una manifestazione identitaria per Pescara, prestigiosa e indipendente. Oggi la giunta Masci annuncia il clamoroso e necessario passo indietro: i fondi ai Premi Flaiano sono stati ripristinati anche nella bozza. Non è una vittoria del centrosinistra, ma della città e del patrimonio culturale di Pescara. E dell'enorme dimostrazione di affetto che i pescaresi hanno tributato ai Premi dopo la notizia del taglio punitivo".