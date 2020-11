La denuncia del consigliere Taglieri: "Niente premialità Covid per il personale sanitario esterno alle Asl"

Nessuna premialità per il Covid per il personale sanitario esterno alle Asl e dipendenti di alcune aziende, che comunque hanno lavorato e lavorano in prima linea negli ospedali abruzzesi per combattere la pandemia. La denuncia arriva dal consigliere Taglieri del M5s, che attacca il centrodestra parlando di una grave disparità di trattamento, e per questo porterà il caso in consiglio regionale.

Secondo Taglieri, quanto accaduto è il risultato della contrattazione decentrata con cui la giunta regionale ha lasciato alle Asl la possibilità di agire in modo indipendente:

Il risultato è stato che personale come interinali, servizi esternalizzati, cooperative o specializzandi siano stati lasciati senza bonus, così come il personale convenzionato del 118. Ruoli ricoperti da chi è stato ed è tuttora in prima fila nella lotta contro il virus e, oltre ad avere condizioni contrattuali già penalizzanti, viene pure ignorato nel momento in cui dovrebbe invece essergli riconosciuto l'impegno costante e l'abnegazione nell'affrontare l'emergenza, pensando esclusivamente alla salute dei pazienti, a costo di mettere a repentaglio la propria

Ricordiamo che la Regione per il personale sanitario ha stanziato, oltre alla premialità, anche un bonus per coloro che sono stati impegnati direttamente, in primavera, nella prima ondata di contagi da Coronavirus.