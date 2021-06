Il consigliere regionale Taglieri (M5s) attacca il centrodestra: "Bocciata la mozione sull' intermodalità treno-bicicletta"

Il consigliere regionale attacca la maggioranza che non ha fatto passare la sua mozione riguardante le agevolazioni per il trasporto delle biciclette sui convogli regionali

Bocciata dal centrodestra regionale la mozione del consigliere del M5s Taglieri riguardante l'agevolazione dell'intermodalità treno-bicicletta. Lo ha fatto sapere lo stesso consigliere aggiungendo che l'obiettivo era ottenere un impegno per aumentare le biciclette da trasportare sui convogli regionali, oltre al superamento dei limiti esistenti nei regolamenti Tua e l'erogazione di contributi per i lavoratori pendolari con abbonamento ferroviario per l'acquisto di bici elettriche pieghevoli.

Il tema della mobilità sostenibile, aggiunge il consigliere, è al centro del dibattito pubblico e politico in tutta Europa, e il trasporto integrato in particolare è fondamentale per aumentare il numero di utenti che utilizzano la mobilità sostenibile.

"È anche uno strumento molto importante per sviluppare il turismo e incentivare le persone a venire in Abruzzo e visitare le nostre bellezze. Purtroppo ad oggi, per i regolamenti interni, Tua dispone unilateralmente che sui propri treni possano essere trasportate non più di due biciclette per treno, e solo per i convogli in cui sono previste le rastrelliere portabici, escludendo espressamente ogni altra possibilità tranne che per le bici pieghevoli. Un impedimento non di poco conto per permettere a questo tipo di turismo e di mobilità di espandersi”.

Taglieri aveva chiesto alla giunta di prendere impegni chiari per la mobilità sostenibile ma, come conclude il consigliere, il centrodestra non ha risposto bocciando la mozione con una scelta antistorica, che potrebbe avere ricadute negative sulla qualità degli spostamenti per i pendolari abruzzesi.