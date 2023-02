Taglieri (M5s) attacca il centrodestra sull'acquisto dei crediti del superbonus: "Il Governo Meloni frena, solo proclami e propaganda"

Solo propaganda e illusioni dal centrodestra regionale sui crediti che la Regione Abruzzo vorrebbe acquistare del superbonus edilizio 110%. A dirlo Francesco Taglieri, capogruppo alla Regione del M5s dopo il presunto stop arrivato dal Governo Meloni sulla proposta di legge presentata dall'esecutivo regionale. Scondo Taglieri, i Lega, Fratelli D’Italia e Forza Italia da un lato propongono autonomia regionale ma dall'altro mettono i bastoni fra le ruote alle Regioni.

"In Abruzzo ci siamo attivati da subito per permettere alla Regione di acquistare i crediti fiscali incagliati e dare risposte a chi rischia il fallimento per colpa del Governo che li ha traditi. E mentre il centrodestra abruzzese prova a cavalcare l’onda del consenso sulla nostra proposta di legge, presentando a prima firma di Forza Italia un “testo copia” e a firma di Fratelli d’Italia e Lega addirittura una delibera di giunta, il loro stesso Governo li squalifica stoppando ogni iniziativa in tal senso. Ora Marsilio & Co, se hanno davvero l’obiettivo di salvare le imprese abruzzesi, vadano a sbattere i pugni sui tavoli romani e chiedano rispetto per il nostro settore edile. Visto che a quanto apprendiamo dalla stampa il Ministero dell’economia ha già detto che interromperà la corsa delle singole Regioni con una norma del decreto-legge Pnrr in corso di attuazione."

Secondo Taglieri, il Governo Meloni non riesce a dare risposte vivendo solo di slogan, sulla pelle di centinaia di aziende e migliaia di posti di lavori, auspicando che il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, gli assessorei Quaglieri e Campitelli firmatari della proposta di legge, si facciano sentire con il Governo e il ministero dell'Economia:

"Decidano se tutelare gli interessi degli abruzzesi o i rapporti all’interno della loro maggioranza. Noi non abbiamo dubbi su ciò che è meglio per gli abruzzesi: la nostra proposta è protocollata dal 7 febbraio, e permetterebbe alla Regione Abruzzo di risolvere i disastri del dal Governo Meloni, sbloccando subito i crediti, e a costo zero. Il Governo non butti alle ortiche anche questa soluzione. Come Gruppo consiliare del M5s siamo pronti a dare battaglia senza arretrare di un millimetro”