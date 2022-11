L'affondo di Taglieri (M5s) al centrodestra regionale: "Commissioni e consigli rinviati per i giochi di potere della maggioranza"

Duro attacco del capogruppo del M5s in consiglio regionale Francesco Taglieri al presidente Marsilio e al centrodestra in merito alla gestione dei lavori delle commissioni e del consiglio regionale, dopo il rinvio alla prossima settimana. Secondo Taglieri, Marsilio è debole e incapace di tenere unita la maggioranza che, per lottare sulle poltrone, si dimencia dei lavori che hanno la priorità assoluta.

"Una competizione che però è giocata sulla pelle degli abruzzesi in difficoltà. Cittadini che aspettano risposte, mentre chi dovrebbe dargliele è impegnato a spartirsi ruoli e potere. Sia chiaro, i problemi di stabilità di questa Giunta non sono nuovi: Fratelli D’Italia, Lega e Forza Italia, sono da tempo separati in casa, tra sgambetti e ripercussioni a cui il presidente Marsilio non riesce a mettere un punto. Ma lo scenario di ieri è squalificante per l’Istituzione Regione, che dovrebbe tenere ben saldo il remo del buon senso in un momento di crisi come questo. Sembra proprio che per questi signori le esigenze dei cittadini vengano dopo. A quanto pare prima bisogna accomodarsi sulle poltrone e solo poi, se ci sarà tempo, si inizierà a lavorare per dare risposte e aiuti a chi è in difficoltà. Questo è il centrodestra, questa è la Giunta Marsilio, questo è quello contro cui il Movimento 5 Stelle lotta ogni giorno”

Nella seduta di ieri 3 novembre due commissioni sono state rinviate per mancanza del numero legale di una parte dei consiglieri di centrodestra spiega Taglieri:

“Gli abruzzesi hanno affidato al centrodestra l’onere e l’onore di guidare la Regione, e ricambiarli con questi giochini, proprio in uno dei momenti più difficili per l’Abruzzo, è inaccettabile. Come Mms lottiamo da settimane per mettere sul tavolo soluzioni a problemi reali come il caro energia, che sta procurando ferite profonde al tessuto economico e sociale abruzzese. Ma loro sono impegnati a discutere su chi dovrà sedere in giunta e su come riscrivere le regole del gioco per assicurarsi la rielezione. Tutto questo è vergognoso. Noi continueremo a lavorare con abnegazione e fermezza per portare sul tavolo richieste e proposte utili ai cittadini e migliorare la qualità della vita degli abruzzesi: aiuti per la crisi energetica e per il comparto sociale; una sanità pubblica che fornisca le cure a tutti e un trasporto pubblico adeguato, che garantisca almeno i servizi minimi a pendolari e lavoratori”