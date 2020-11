L'allarme del consigliere Taglieri: "A rischio i 300 mila euro del bonus regionale per la mobilità sostenibile"

Trecentomila euro di bonus regionale per la mobilità sostenibile a rischio. L'allarme è stato lanciato dal consigliere regionale del M5s Taglieri, che attacca la giunta regionale in merito al provvedimento, che era stato approvato nella legge Cura Abruzzo e presentato proprio dai pentastellati, che prevedeva un incentivo per l'acquisto di mezzi ecologici come biciclette, e-bike, handbike o monopattini elettrici allargando il provvedimento nazionale emanato dal Governo.

Secondo Taglieri, a oltre sei mesi di distanza dall'approvazione, il centrodestra non ha ancora scritto il regolamento di una norma che fino ad allora sarà inattuabile, e con la nuova legge di bilancio alle porte rischia di fatto di saltare senza la copertura economica:

Alla luce dell'ottimo successo ottenuto su scala nazionale dall'iniziativa del governo, abbiamo trovato le risorse per proporla col medesimo schema anche a livello regionale, attraverso un contributo che coprisse fino al 50% del costo sostenuto, con un massimo di 300 euro per ogni richiedente. Per questo emendamento sono stati trovati 300mila euro per l'anno 2020. Un'iniziativa importante, ideata per aiutare sia le attività del settore colpite dalla crisi conseguente alla pandemia da Covid-19, che lo sviluppo della mobilità sostenibile in Abruzzo

Il consigliere ricorda che era stata trovata la copertura necessaria per il provvedimento ed era arrivata l'approvazione da parte del consiglio regionale, ma il mancato intervento della giunta rischia di far saltare tutto, con una mancata volontà politica di dar seguito alla promessa fatta ai cittadini: