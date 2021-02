Sospiri: "Il piano di tagli alle corse del trasporto pubblico su Pescara verrà rivisto"

Il piano di tagli alle corse del trasporto pubblico su Pescara verrà rivisto. Il presidente del consiglio regionale Sospiri ha dato l'annuncio al termine dell’incontro odierno convocato dal sottosegretario D’Annuntiis con la struttura di Tua e il sindaco di Pescara Carlo Masci.

Ecco le sue parole: "Oggi è stata avanzata una prima proposta di rivisitazione che però non ci ha soddisfatti, e domani torneranno a riunirsi le strutture tecniche di Tua, Regione Abruzzo e Comune di Pescara per individuare un equilibrio che, pur consentendo a Tua un contenimento dei costi, comunque non vada a sopprimere un servizio pubblico essenziale che non è un servizio commerciale, ovvero non si regge solo sulla corrispondenza tra passeggeri e incassi, ma deve prioritariamente rispondere alle esigenze dell’utenza più debole".

Di sicuro c'è che il piano verrà rianalizzato per giungere quanto prima a una sua rimodulazione.