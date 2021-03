Inaugurata la nuova Tac dell'ospedale Covid, Marsilio: "Andrà a potenziare tutta la diagnostica dell'ospedale" [ FOTO - VIDEO]

Inaugurata questa mattina la nuova Tac a 128 strati installata all'interno dell'ospedale Covid di Pescara. Presenti il presidente della Regione Marsilio, l'assessore regionale alla sanità Verì, il direttore generale Asl Ciamponi e il presidente del consiglio regionale Sospiri oltre al sindaco Masci.

La Tac, fa sapere il governatore, sarà presto operativa e rimarrà a disposizione dell'ospedale civile anche al termine della pandemia, considerando che in questo momento sarà principalmente dedicata ai pazienti Covid. I locali dove è stata installata erano abbandonati da tempo spiega Marsilio, e dopo alcuni lavori edili è stato posizionato il macchinario che ha un costo di 450 mila euro:

Si tratta di un altro importante tassello di potenziamento dei servizi per tutte le patologie che interessano i cittadini

La tac si trova al piano seminterrato della palazzina ex Ivap, con accesso diretto dall'esterno in modo da non interferire con le attività ospedaliere in atto.