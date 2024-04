Per il neo assessore regionale Tiziana Magnacca la dimensione sociale è la leva dello sviluppo sostenibile del territorio

Primo incontro pubblico per il neo assessore regionale alle Attività produttive e lavoro Tiziana Magnacca che al porto turistico di Pescara ha partecipato al convegno “Nuovi modelli di sviluppo economico sostenibile per le imprese del territorio” organizzato dalla Pwc.

Un incontro nel corso del quale Magnacca ha parlato delle cinque aree individuate dal documento strategico della Regione e cioè la digitalizzazione per competere, le infrastrutture per fare dell'Abruzzo la cerniera dell'Adriatico, la tutela del territorio per centrare la transizione verde, l'inclusione per contrastare le fragilità e il riequilibrio per creare benessere diffuso in tutta la regione.

L'assessore nel portare i saluti del presidente Marco Marsilio anche in questa nuova legislatura, ritiene di vitale importanza rafforzare l’impegno verso le imprese ha sottolineato, ha evidenziato come il mondo imprenditoriale abbia spesso dato stimolo al cambiamento e nuove prospettive all’economia regionale.

Sostenibilità sociale che deve essere attuata all’interno dell’azienda, attraverso la concretizzazione di politiche effettive di genere facendo conciliare politiche del tempo lavoro-famiglia e politiche di attenzione verso le fragilità.

Magnacca ha quindi ribadito la necessità di una sostenibilità sociale declinata verso il territorio con la capacità dell’azienda di saper interloquire con il mondo della scuola, le istituzioni e le associazioni del terzo settore, cogliendo opportunità che da questi possono venire e restituendo al territorio nuove opportunità.

Le cinque aree strategiche individuate della Regione, ha rimarcato, sono in linea con le indicazioni di policy derivanti dal mainstream europeo e dalle linee strategiche nazionali, ma rappresentano una visione per un ruolo specifico che l’Abruzzo può e deve giocare nello scacchiere Adriatico-Mediterraneo.

“La nostra grande attenzione – ha dichiarato Magnacca - sarà quella della promozione di una dimensione sociale che garantisca una vita dignitosa a tutta la popolazione, affinché tutti i cittadini possano realizzare il proprio potenziale, in un ambiente sano per un Abruzzo prossimo”.