Supermercato di via Monte Faito, Del Trecco all'attacco: "Pd e M5S ci hanno stancato"

Sulla vicenda del supermercato di via Monte Faito, l’assessore comunale all’urbanistica Isabella Del Trecco interviene per attaccare i consiglieri di Pd e M5S: "Ci hanno stancato con il loro racconto, o meglio, la loro libera e personale reinterpretazione della realtà dei fatti".

"Il piano di lottizzazione adottato, inerente il progetto di realizzazione di una piattaforma commerciale in via Monte Faito, è stato pubblicato dallo scorso 10 agosto e potrà essere visionato sino al 9 settembre presso il Servizio di Pianificazione Esecutiva e Monitoraggio del Comune. Questo significa che dal 10 settembre al 9 ottobre i cittadini potranno presentare le proprie eventuali osservazioni al Piano. È questo l'unico dato concreto valido per i cittadini a fronte della politica chiacchierona del Pd e del Movimento 5 Stelle".

La Del Trecco se la prende in particolare con i pentastellati perché, se avessero fermato nel 2017 la realizzazione del supermercato, come sostengono, "oggi la nostra giunta comunale non sarebbe stata costretta ad adottare un progetto che è un atto dovuto previsto e conforme al piano regolatore generale".