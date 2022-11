Testa (Fratelli d'Italia) incontra i professionisti per parlare del Superbonus

Il deputato pescarese di Fratelli d’Italia Guerino Testa, neo segretario dell’ufficio di presidenza della commissione finanze della camera dei deputati, ha incontrato ieri alcuni professionisti nella sede dell’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Pescara.

Tra le proposte che gli sono state presentate dal presidente della commissione di studio ‘Superbonus 110% e altri bonus edilizi’ dell’ordine, Antonio Piscione, figurano la redazione di un testo unico dei bonus edilizi che faccia tesoro dell’esperienza maturata negli oltre due anni di applicazione della norma, l’istituzione di un team di esperti nell’agenzia delle entrate ai quali formulare quesiti e richieste, la migliore definizione dei requisiti soggettivi e oggettivi su cui effettuare gli interventi e lo slittamento della data di entrata in vigore del decreto aiuti quater, relativamente al superbonus, a gennaio 2023.

L'obiettivo della riunione, come spiega lo stesso Testa, è stato di “proporre al governo e al parlamento, da parte della succitata commissione di studio – composta da operatori del settore di diverse regioni italiane – suggerimenti costruttivi e non critici per una migliore e fluida applicazione del superbonus. Ringrazio il pool di professionisti per lo spirito propositivo e la competenza dimostrati, e ho assunto l’impegno di esaminare tutte le istanze pervenute in sede della VI Commissione permanente”.