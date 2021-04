Marsilio sul suicidio in carcere di Trotta: "Sono scioccato, un fatto che mi ha profondamente turbato"

«Sono scioccato, un fatto che mi ha profondamente turbato».

Questo quanto dice all'Adnkronos Marco Marsilio, presidente della giunta regionale abruzzese in riferimento al suicidio nel carcere di Vasto di Sabatino Trotta, dirigente del dipartimento di Salute Mentale della Asl di Pescara.

Lo psichiatra, 55 anni, di Castiglione a Casauria ma residente a Spoltore era stato arrestato ieri mattina, mercoledì 7 aprile, con l'accusa di aver pilotato un appalto della Asl di Pescara da oltre 11 milioni di euro. Si è tolto la vita impiccandosi in cella.

«Ero già sconvolto ieri», dice Marsilio, «dopo aver seguito la vicenda giudiziaria: il quadro accusatorio che la Procura ha fatto è durissimo. Oggi lo sgomento è maggiore, soprattutto sul piano umano. Ho conosciuto Trotta durante la campagna elettorale delle Regionali, poco più di due anni fa. Una persona di assoluto valore, etico e civile. A Natale 2018 ho partecipato a una cena, da lui organizzata, per raccogliere fondi a scopo benefico. In quel frangente lui mi disse che gli sarebbe piaciuto candidarsi e fui ben contento visto il suo livello professionale e il prestigio sociale. Gestiva una onlus dando il cuore. Era accreditato, rispettato e benvoluto e, ieri, ho sperato che riuscisse a provare la propria estraneità ai fatti contestati dalla magistratura. Invece l'epilogo è stato drammatico e sconvolgente. Era il professionista che risolveva le situazioni quando un ragazzo voleva lanciarsi da un viadotto o quando qualcuno si barricava in casa minacciando di fare stragi».